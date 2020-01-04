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Almanya’da camiye saldırı

Ülkede her gün olağan hale gelen cami saldırılarına bir yeni daha eklendi.
Almanya’da camiye saldırı

Almanya’da cami saldırılarına devam ediliyor...

Münchberg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camii’nin giriş kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

SABAH NAMAZI VAKTİNDE FARK EDİLDİ

DİTİB Derneği Başkanı Hikmet Kıylıoğlu yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce caminin cam giriş kapısının bir cisimle kırıldığını belirtti. Gece geç saatlerde gerçekleştirilen saldırının, sabah namazı vaktinde din görevlisi ve cami cemaati tarafından fark edildiği belirtildi.
Polis, Münchberg DİTİB Mimar Sinan Camii yönetiminin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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