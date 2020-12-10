Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Almanya'da, son 24 saatte 23 bin 679 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.