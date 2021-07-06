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Almanya'da havalimanında bıçaklı saldırı!

Almanya'da Düsseldorf Havalimanı'nda bir saldırı gerçekleşti. Bıçaklı saldırıda bir kişinin yaralandığı ve şüphelinin ise kayıplara karıştığı kaydedildi
Almanya'da havalimanında bıçaklı saldırı!

Almanya'nın Dusseldorf havalimanı dışında, evsiz bir kişi tarafından gerçekleşen bıçaklı saldırıda, bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan ise aranıyor.

HAVALİMANI'NDA BIÇAKLI SALDIRI

Almanya'nın Dusseldorf havalimanı dışında, evsiz olduğu belirtilen bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Federal polis sözcüsü, güvenlik kamerası kayıtları, ​olayın 12.16'da (TS 13.16) iki adamın havalimanın araç park yerine doğru gittikleri sırada meydana geldiğini gösterdiğini söyledi.

Dusseldorf polis sözcüsü ise, olaya, park yerinde evsiz bi kişinin karıştığını açıkladı.

Saldırı sonucunda yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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