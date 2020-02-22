  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 3 °C
» »

Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu

Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, kelimeişehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

Almanya'da Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Pieter Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.

Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi.

 Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bittiği için ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı
Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı
İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor
İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor
Kendisiyle ilgili yorum yapanlara bu çağrıyı yaptı! İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Filozof Atakan'
Kendisiyle ilgili yorum yapanlara bu çağrıyı yaptı! İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Filozof Atakan'
TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
İlkokulda skandal görüntüler
İlkokulda skandal görüntüler
Bir gün arayla yakalanan DEAŞ'lılar baba-oğul çıktı
Bir gün arayla yakalanan DEAŞ'lılar baba-oğul çıktı
Son Eklenen Videolar
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
Teoman öğretmen Çin'de esir kaldı!
Teoman öğretmen Çin'de esir kaldı!
İdlib'de şiddetli çatışmalar!
İdlib'de şiddetli çatışmalar!
Bahçelievler'de çöken binadan yaralı kurtulanlar konuştu
Bahçelievler'de çöken binadan yaralı kurtulanlar konuştu
İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...
İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...
Keçiören'de yangın!
Keçiören'de yangın!
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti