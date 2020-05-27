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Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne başbakanlık önünde eylem yaptı

Almanya’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T. başbakanlık önünde eylem yaptı.
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne başbakanlık önünde eylem yaptı

Almanya’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T. başbakanlık önünde eylem yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada başbakanlığın önüne gelen Maide T. ve eyleme katılan bir grup kadın, üzerinde Nilüfer T’nin fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, Başbakan Merkel ve bakanlardan yardım istediğini belirterek, "Özellikle Merkel’in ve bakanların beni görmesi, benim konumla ilgilenmeleri için eylemi buraya taşıdım. Bundan sonra da eylemlerimi burada yapacağım. Gelip geçerken beni görsünler." ifadesini kullandı.

Maide T, Başbakan Merkel ile konuşması durumunda sadece kendi kızının değil başka çocukların da terör örgütü PKK ve bu örgüte yakın dernekler tarafından kaçırıldığını söyleyeceğini dile getirerek, “Çocuklarımızı kurtarsınlar. Bu dernekleri sıkı gözetim altına alsınlar. Orayı PKK’nın bir köprüsü olmaktan çıkartsınlar. Orası bir PKK köprüsü. Orası bir kültür evi değil PKK evi. Bunun farkına varmalarını isteyeceğim. Gerekirse kapatsınlar.” dedi.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelere de çağrıda bulunan Maide T. şunları kaydetti:

“Benim aldığım duyumlara göre 50 çocuk bu kamplarda ideolojik eğitim görmüş. Bu çocukları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı götüremediler. Buraya telefon numaramı yazdım. Aileler çekinmeden beni arasınlar. Gelsinler hep beraber çocuklarımızı kurtaralım. Benimle iletişime geçen aileler oldu. Onlara çocukların Kandil'e götürüldüğünü söylemişler. Hayır, yalan. Çocuklarımız burada. Haklarımızı beraber arayalım. Benim yanımda olsunlar. Bir an önce çocuklarımızı kurtaralım. Kovid-19'dan dolayı kimse gidemedi. Kimseye inanmasınlar."

20 yaşındaki kızının bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik örgütüne militan kazandırmayı amaçlayan kişilerce kandırılıp götürüldüğünü aktaran Maide T, "Ben kızımı istiyorum. Benim kızımı getirsinler. İsterlerse 24 saatte benim kızım gelebilir." dedi.

Maide T’nin eylemine komşuları ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup kadın destek verdi.

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından, o zamandan beri haber alamıyor.

Üç aydır eylemlerine devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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