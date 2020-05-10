Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı

Koronavirüs (corona virüs) salgınına karşı alınan tedbirleri gevşeten Almanya'da virüsün insandan insana bulaşma oranı yüzde 1,1'e yükseldi. Uzmanlar salgının azalmasında yüzde 1'i kritik sınır olarak değerlendiriyor.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri gevşetme kararı alan Almanya'da virüsün bulaşma oranında yeniden artış görüldü. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, virüsün bulaşma oranının yüzde 0,7'den 1,1'e yükseldiği belirtildi.

BULAŞMA KATSAYISININ YÜZDE 1'İN ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

Salgının yayılmasının azalması için bulaşma katsayısının yüzde 1'in altında olması gerektiğini kaydeden RKI, oranlardaki dalgalanmanın endişe verici olduğunu, sosyal mesafe, maske gibi önleyici tedbirlere uyulması gerektiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 7 BİN 500'DEN FAZLA

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da 171 bin 324 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 549'a, iyileşenlerin sayısı ise 144 bir 400'e yükseldi.ALINAN

TEDBİRLER PROTESTO EDİLDİ

Almanya'nın çeşitli kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler dün protesto edildi.Başkent Berlin'de aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı yüzlerce kişi, Alexander Meydanı'nda toplanarak Kovid-19 önlemlerini protesto etmek istedi. "Özgürlük" ve "direniş" şeklinde sloganlar atan göstericilerden bazıları meydanda yer alan Neptün Çeşmesi'nin üzerine çıktı.

ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, sosyal mesafe uygulamasını ve gösteri yasağını hatırlatarak göstericilerin meydanda ayrılmasını istedi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, uyarılara kulak asmayan eylemcilere sert müdahalede bulundu. Aralarında koltuk değnekli bir eylemcinin de bulunduğu protestocuları darbeden polis, biber gazı kullandı ve çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.Öte yandan Berlin'de Federal Meclis önünde de Kovid-19 önlemleri protesto edildi. Burada da Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.İzin alınarak Rosa-Luxenburg Meydanı'nda yapılan gösteri ise olaysız sona erdi. Stuttgart, Münih ve Münster kentlerinde de Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan gösterilere yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi.