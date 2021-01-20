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Almanya’da Kovid-19 tedbirleri 14 Şubat’a kadar uzatıldı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatıldı.
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri 14 Şubat’a kadar uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda mevcut Kovid-19 kısıtlamalarını değerlendirdi.

Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Almanya’da günlük yeni vaka sayılarının ve hastanelerde yoğun bakımda bulunanların sayısının azalmaya başladığını belirterek, şimdiye kadar alınan sert tedbirlerin etkisini gösterdiğini söyledi.

İngiltere ve Günay Afrika’da görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinden endişe duyduğunu anlatan Merkel, “Mutasyona uğramış virüs bizde de tespit edildi. Ancak hangi miktarda olduğunu bilmiyoruz. Bilim insanları bize, bunun ülkede henüz yoğun olmadığını söylüyor. Tehlikeyi kontrol altına almak için hala vakit var. Şimdi harekete geçmemiz lazım. Şimdi mutasyona uğramış bu virüsün tehlikesini önleme zamanıdır." şeklinde konuştu.

Merkel, toplantıda yeni vaka sayılarının daha da düşürmek için tedbirler aldıklarını belirterek, “Vaka sayıları az olduğunda mutasyona uğramış virüs de yayılma fırsatı bulamaz." dedi.

31 Ocak’a kadar geçerli olan tüm tedbirlerin geçerlilik süresinin 14 Şubat’a kadar uzatıldığı bilgisini paylaşan Merkel, toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Toplantıda en önemli maddelerden birinin evden çalışma konusu olduğunu ifade eden Merkel, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının mümkün olan her yerde çalışanlara evden çalışma imkanı verilmesine ilişkin yönetmelik çıkaracağını, bu yönetmeliğin şimdilik 15 Mart’a kadar sınırlı tutulacağını kaydetti.

Almanya’da 14 Şubat’a kadar geçerli olacak kısıtlamalar
Özel buluşmalarda hane halkı dışarıdan en fazla bir kişiyle bir araya gelebilecek.

Yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak. Burada yaşlılarla temasta olan personel FFP2 maskeleri takacak. Girişte herkese hızlı Kovid-19 testi uygulanacak.

Cerrahi maske takılması, 1,5 metre mesafe kuralına uyulması ve ilahiler söylenmemesi şartıyla ibadethanelerde bir araya gelinmesine izin verilecek. 10’dan fazla kişi ile toplanılmasının planlandığı durumlarda bunun 2 gün önce belediyeye bildirilmesi gerekecek.

Toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu olacak.

Okullar ve kreşler, 14 Şubat’ta kadar kapalı tutulacak.

Risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için "2 test stratejisi" uygulanacak.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yerleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, yüzme havuzları, sinemalar, tiyatrolar, eğlence yerleri tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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