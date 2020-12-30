  • BIST 1.478
  • Altın 442,296
  • Dolar 7,3221
  • Euro 8,9744
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

Almanya'da Kovid-19'dan günlük en fazla ölüm sayısı kayıtlara geçti

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1129 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başladığı günden bugüne kadar en yüksek günlük can kaybı yaşanmış oldu.
Almanya'da Kovid-19'dan günlük en fazla ölüm sayısı kayıtlara geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı30 Aralık 2020 Çarşamba 10:43
  • Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı30 Aralık 2020 Çarşamba 10:38
  • Adana'da kısıtlamada kumar baskını; camdan atlayarak kaçmaya çalıştılar30 Aralık 2020 Çarşamba 10:33
  • KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretleri belirlendi30 Aralık 2020 Çarşamba 10:24
  • Almanya'da Kovid-19'dan günlük en fazla ölüm sayısı kayıtlara geçti30 Aralık 2020 Çarşamba 10:06
  • ABD'den Irak ordusuna 'Yeşil Bölge'nin korunması için' zırhlı araç desteği30 Aralık 2020 Çarşamba 10:04
  • Bakan Akar'dan açıklamalar: PKK büyük panik içinde30 Aralık 2020 Çarşamba 10:02
  • Milli Savunma Bakanı Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu30 Aralık 2020 Çarşamba 09:54
  • Adını zorlu yollarından alan 'Keçi Kalesi' manzarasıyla ilgi görüyor30 Aralık 2020 Çarşamba 09:53
  • Milli Savunma Bakanı Akar 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'nu seçti30 Aralık 2020 Çarşamba 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti