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Almanya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 92 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 bini aştı.Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 747 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.
Almanya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 92 bini geçti

Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 877 bin 612’ye çıktı. Son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 22'ye yükseldi.

Almanya’da vaka sayısı artıyor

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 58 olarak tespit edildi. Temmuz başında 4,9’a kadar gerileyen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, 27 Temmuz’da 14,5’e, 10 Ağustos’ta 23,5'e ve 17 Ağustos’ta 37,4’e çıktı. Bu sayı dün de 56,4 olarak kaydedildi.

3 Ağustos’ta 1766 olan yeni vaka sayısı, 10 Ağustos’ta 2 bin 480’e, 17 Ağustos’ta da 3 bin 912’ye yükseldi.

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 64,2’sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 59,2’sine de ikinci dozu uygulandı.

Girit Adası, "yüksek riskli bölge"

RKİ'nin "yüksek riskli bölge" olarak ilan ettiği Girit’in yanı sıra Rodos, İstanköy, Nakşa gibi Yunanistan’ın güneyindeki adalardan Almanya'ya giriş yapanlar, bugünden itibaren aşı olduklarına veya Kovid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinada kalacak.

Ancak Almanya'ya girişten itibaren 5 gün sonra negatif test ibraz edenler karantinadan çıkabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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