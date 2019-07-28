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Almanya’da 'polis şiddeti' tartışması

Almanya’da yılda en az 12 bin polis şiddeti gerçekleştiği bildirildi.
Almanya’da 'polis şiddeti' tartışması

Araştırmayı yapan kriminolog Tobias Singelstein, yılda 12 bin polis şiddeti gerçekleştiğini ancak bunların 2 bininin savcılar tarafından takibe alınmasıyla duyulduğunu belirtti.

Bu suçların nadiren cezalandırıldığını ifade eden Singelstein, olayların yüzde 2'sinin mahkeme önüne çıktığını ve sadece yüzde 1 olayda ceza verildiğini kaydetti.

Singelstein, olayların aydınlatılmasının düşük olmasından polise ile ilişkilere zarar vermek istemeyen savcıların sorumlu olduğunu vurguladı.

FRANKFURT'TA POLİS ŞİDDETİ

Frankfurt’taki disko Gibson'da dün akşam çıkan kavgaya müdahale eden polislerin bir kadının saçlarından çekmesi, diğer kişilere de biber gazı sıkması polis şiddetinin Almanya'da tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonucu polislerin müdahalesi büyük tepki çekti.

Frankfurt polisi yaptığı açıklamada, olayla ilgili görüntüleri ciddiye aldıklarını ancak kavgaya karışan kişilerin polise agresif tavırlar sergilediklerini ve polise saldırıda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili görüntülerde sadece polisin müdahalesinin yer aldığı ancak polise saldıranların bulunmadığı belirtilerek, konuya ilişkin objektif olunması gerektiği kaydedildi.

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