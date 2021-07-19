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Almanya'da selden en çok etkilenen şehirlerden Schuld havadan görüntülendi
Almanya'da selden en çok etkilenen şehirlerden Schuld havadan görüntülendi
Almanya'da selden en çok etkilenen şehirlerden Schuld havadan görüntülendi
19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:30
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.