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Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 503 arttığı bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 291 bin 122'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 500'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 257 bin 900 olduğu kaydedildi.

Belçika ve İzlanda riskli bölge ilan edildi
Almanya, yeni vakalarda artış görülen Belçika ve İzlanda'yı riskli bölge ilan etti.

Riskli bölgelerden dönenler, test yaptırmamaları veya negatif test sonucu bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.

Hükümet, halka "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat etmemeleri" çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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