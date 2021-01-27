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Almanya’da son 24 saatte 982 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 982 kişi öldü, toplam can kaybı 53 bin 972’ye çıktı.
Almanya’da son 24 saatte 982 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 982 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 53 bin 972’ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 13 bin 202 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 161 bin 169'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2 bin 547'si entübe durumda olmak üzere 4 bin 571 oldu.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 921 bin 689 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı, bunların 283 bin 264'ünü ikinci doz aşısı yapılanlar oluşturdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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