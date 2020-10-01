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Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu.
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Almanya Süper Kupa finalinde, geçen sezonun Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Corentin Tolisso ve 32. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Borussia Dortmund, 39. dakikada Julian Brandt ile ağları sarstı ve ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bayern Münih, 82. dakikada Joshua Kimmich'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu skorla Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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