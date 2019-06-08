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Almanya'da Türklere ırkçı tehdit mektupları

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakılması tedirginlik yarattı.
Almanya'da Türklere ırkçı tehdit mektupları

Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve 15 yıl önce çivili bombalı saldırıya maruz kalan Keup Caddesi çevresindeki sokaklarda oturan yabancı kökenli kişilerin posta kurularına bırakılan mektuplarda, "Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak." şeklinde ifadeler yer alıyor.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iki gün sonra caddelerinin bombalanışının 15. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleyeceklerini, bu mektupların bununla ilgisi olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Şahin, "Mektuplar Mülheim semtindeki Keup Caddesi'nin yakınındaki iki caddedeki yabancı kökenlilerin posta kurularına atılmış. Mektupta 'Siz Müslümanlar hiçbir zaman bizleri sevmediniz. Bizden nefret ediyorsunuz, biz bunun farkındayız. Bomba atacağız, sizleri öldüreceğiz. Sizler aynı Yahudiler gibisiniz' şeklinde ifadeler yer alıyor." dedi.

Polisin mektupları topladığı bilgisini aldıklarını belirten Şahin, "İnsanları ürkütmek, korkutmak ve sindirmek için yapılan şeyler. Biz bunların gerçeğini de yaşadık o yüzden bunlar bizi korkutmaz." diye konuştu.

Nasyonel Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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