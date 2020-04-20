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Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Almanya’da geçici süre için bulunan ve Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen yaklaşık 600 Türk vatandaşı, Frankfurt'tan Türk Hava Yollarına ait 3 özel seferle yurda getiriliyor.
Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Almanya’da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen yaklaşık 600 Türk vatandaşı, Frankfurt'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 özel seferle yurda getiriliyor.

Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsolosluk yetkilileri tarafından işlemleri tamamlanan 600 Türk vatandaşı, THY'ye ait uçaklarla Türkiye'ye doğru hareket etti.

Yolcuların Giresun, Sinop ve Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan Almanya'da şu ana kadar 87 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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