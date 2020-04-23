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Almanya'dan 182 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Almanya'dan 182 Türk vatandaşı, Kovid-19 önlemleri kapsamında Adana'ya getirildi.
Almanya'dan 182 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Almanya'dan 182 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 182 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Uçaktan inen vatandaşlardan Yüksel Kudu'nun merdivenden iner inmez toprağı öperek şükretmesi ilginç görüntüler oluşturdu. 2 ay önce Almanya'ya tatil için gittiğini dile getiren Kudu, "Cumhurbaşkanımızın, devletimizin sayesinde ülkeme geri dönebildim. Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun. Bizi gurbet ellerde bırakmadılar." dedi.

Uçaktan inen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurduna gönderildi.

Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.

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