  • BIST 97.619
  • Altın 377,664
  • Dolar 6,9717
  • Euro 7,5726
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Almanya'dan getirilen 891 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 891 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Almanya'dan getirilen 891 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Almanya'dan yurda getirilen 187 Türk vatandaşı, Bitlis'teki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 187 kişi, Almanya'dan kalkan uçakla Muş Alparslan Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Bitlis'e gönderildi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Beşminare Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen misafirler, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi.

Almanya'dan getirilen 187 Türk vatandaşı Bitlis'te yurda yerleştirildi
285 kişi Yozgat'taki yurda yerleştirildi 
Almanya'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'taki öğrenci yurduna yerleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'dan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 1'i çocuk 285 kişi oradan polis eşliğinde 11 otobüsle Yozgat'a götürüldü. 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. 

232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildi 
Türkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Kayseri Havalimanı'na getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde'ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsünde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık sorunu olmayanlar evlerine gönderilecek.

187 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi 
Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'dan yurda getirilen 187 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 187 Türk vatandaşı, Almanya'nın Köln kentinden kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya kent merkezine taşındı. 

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'dan getirilen 891 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirildi22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi kararı Resmi Gazete'de22 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
  • Yurtdışından gelen 426 kişi koronavirüs önlemleri kapsamında yurtlara yerleştirildi22 Nisan 2020 Çarşamba 09:07
  • ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
  • Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması22 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü22 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • İngiltere, korona aşısını insanlar üzerinde denemeye başlıyor21 Nisan 2020 Salı 21:18
  • Erdoğan, Putin'le koronavirüsle mücadeleyi görüştü21 Nisan 2020 Salı 18:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti