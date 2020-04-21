Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak gece saatlerinde, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı
Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'a getirildi.
Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar burada 14 gün gözlem altında tutulacak.
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