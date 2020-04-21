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Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak gece saatlerinde, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı
Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'a getirildi.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

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