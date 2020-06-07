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Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar hakkında açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, tatilde koronavirüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu. Maas ayrıca, Türkiye ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar hakkında açıklama

Almanya Heiko Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman basınına yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle seyahat uyarılarında bulundu. Mass, "Tatilde korona virüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya’ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır” dedi.

Korona kurallarına uyulmadığı takdirde seyahat tavsiyesinin seyahat uyarısına dönüşebileceğini söyleyen Maas, “Yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz acil durumlar için destek vermeye hazır durumdadır” diye konuştu.

Türkiye ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Maas, “Seyahat uyarılarını kalıcı olarak sürdürmeyeceğiz. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı” ifadelerini kullandı. Maas, seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa ülkelerinin korona önlemlerini ihlal etmesi halinde hızlı bir şekilde seyahat uyarıları yapılacağını hatırlattı.

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