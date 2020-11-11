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Almanya'dan Türkiye'ye yardım köprüsü

Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan 45 yaşındaki Şerife Sırkıntı, yıllardır düzenlediği kermeslerden topladığı tüm parayı Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine göndererek, iki ülke arasında bir yardım köprüsü kuruyor. 
Almanya'dan Türkiye'ye yardım köprüsü

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı 45 yaşındaki Şerife Sırkıntı, yıllardır yaptığı kermeslerden topladığı tüm parayı Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Kendini iyiliğe adayan iki çocuk annesi Şerife Sırkıntı, Türkiye’deki yardım kuruluşları üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.  

932a7726-2c74-4c9b-a27a-6f4c78a5b671.jpgTEK BAŞINA İYİLİK ORDUSU GİBİ ÇALIŞIYOR
Özlem duyduğu Türkiye’deki pek çok ihtiyaç sahibini sevindiren Şerife Sırkıntı, yaptığı kermeslerden topladığı paralarla çok sayıda ihtiyaç sahibinin yardımına koştu. Yaptığı iyilik hareketiyle ilgili gazetemize bilgi veren Şerife Sırkıntı özetle şunları söyledi: “Almanya’da doğup büyüdüm. Ancak memleket hasretim burnumda tütüyor. “Ülkem ve ihtiyaç sahibi hemşerilerim için nasıl bir katkım olabilir?” diye düşünürken kermesler yapıp ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak aklıma geldi. Kermesler düzenledim, buralardan elde edilen tüm geliri Türkiye’deki iletişim halinde olduğum STK’lara göndererek ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedim. Geçen süreç içerisinde bir ailemize ev aldık, ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri ve yakacak yardımında bulunduk.  Onkoloji hastası çocuklarımıza oyuncaklar, engellilere akülü araba, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza giyecek yardımı yaptık. Geçen sene yaptığımız bir kermeste İstanbul’da bulunan bir onkoloji kliğine 2 adet ışıklı damar bulma cihazı bağışladı.” “Dünyayı iyiliğin değiştireceğine inanıyorum” diyen Şerife anne, İyiliğin paylaştıkça çoğalacağı kaydetti. 

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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