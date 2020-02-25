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Almanya’nın Döbeln kentinde Türklere ait kafe kundaklandı

Almanya'nın Hanau kentindeki saldırı sonrası, bu kez Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde Türklere ait olan Kybele isimli nargile kafeye saldırı düzenlendi.
Almanya’nın Döbeln kentinde Türklere ait kafe kundaklandı

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde 21 Şubat gecesi yerel saat ile 03.00 sıralarında, bir Türke ait olan Kybele isimli nargile kafeye saldırı düzenlendi.

Kafenin pencerelerinden içeri yanıcı madde atılırken, kafenin olay sırasında boş olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.

Saldırı sonucu çıkan yangın, itfaiyenin olay yerine sevk edilmesiyle söndürüldü.

Erken müdahaleye rağmen kafenin elektrik ve gaz döşemeleri yanarken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

AYNI GECE BİR SALDIRI DAHA

Öte yandan, aynı gece nargile kafenin yanında bulunan Türk restoranının da kundaklandığı belirtilirken, restoranın da kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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