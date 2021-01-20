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Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanları Frankfurt'ta anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'deki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Frankfurt'ta anıldı.
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanları Frankfurt'ta anıldı

Yaşamını yitiren 4'ü Türk 9 kişinin grafiti resimlerinin yer aldığı Friedens Köprüsü'ndeki sessiz anma törenine, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile ırkçı terör eyleminde yaşamını yitiren Gökhan Gültekin ile Sedat Gürbüz'ün yakınları katıldı.

Yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunup dua eden aileler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve unutturulmaması konusundaki beklentilerini dile getirdiler.

Ailelerle görüşen Başkonsolos Tunçer, Türk devletinin Almanya'daki terör saldırısında yakınlarını yitirenlerin yanında ve dileğinin adaletin tesisi olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 ay sonraki saldırının yıl dönümünde Hanau'da bir anma töreni düzenlenmesinin planlandığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak bu anma töreninin nasıl yapılacağı konusunda yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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