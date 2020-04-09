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Almanya'nın Köln kentinde ilk kez hoparlörden akşam ezanı okundu

Almanya'nın Köln kentinde, yeni tip koronavirüs salgınında Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamların izniyle Merkez Camisi’nde ilk kez hoparlörden ezan okundu.
Almanya'nın Köln kentinde ilk kez hoparlörden akşam ezanı okundu

Almanya'nın Köln kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamların izniyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi’nde akşam ezanı din görevlisi Naci Şengün tarafından okundu.

Köln'de ilk kez ezan okunması çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, hoparlörden ilk kez okunan akşam ezanının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslümanların Almanya'nın bir parçası olup olmadığının tartışıldığı bir dönemde camilerde ezan okunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türkmen, "Koronavirüs salgının dünyanın her yerinde değişik kültürel, sosyal, ekonomik değişimlere sebep oldu. Bunlardan biri de toplumsal hoşgörü ve birlikte yaşama konusunda toplumun farklı kesimlerinde olumlu duyarlılık meydana getirdi. Bugün Almanya'nın 70-80 camisinde açıktan canlı ezan okunuyor. Bu yıllardır burada Müslümanların hasretini duyduğu bir olaydı." dedi.

Ezanın burada yaşayan Müslümanlara büyük bir psikolojik destek olduğunu belirten Türkmen, virüs salgınının yanı sıra içinde bulunduğumuz toplumun hassasiyetini hatırlatarak, vatandaşların ezan okunan camilerin önünde toplanmamasını ve söylemlerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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