Almanya'nın Koronavirüs ile mücadele sırrı, haftada 500 bin test

Koronavirüs salgını ile mücadelede Almanya'nın çok konuşulan başarısının arkasında da rekor düzeyde test yapmasının olduğu anlaşıldı.

Almanya’da koronavirüsle mücadelede başarı elde edilmesinin nedenleri sağlık altyapısı ve zamanında önlemlere bağlansa da kesin olarak bilinmiyordu. Koronavirüs hakkındaki tüm aktüel gelişmeleri kamuouyana aktaran Robert Koch Enstütüsü Başkanı Lothar Wieler da bu soruya “bilmiyorum“ cevabını vermişti. Ancak cevap nihayet bugün (Perşembe) günü bulundu.

GÜNDE 70 BİN HAFTADA 500 BİN TEST

Almanya’nın “yaklaşık yüzde 70’ine virüs bulaşacak“ tezinin sahibi ünlü Virolog Chiristian Dorsten “Bizde ölüm oranları düşük, çünkü çok fazla Laboratuvar teşhisi koyabiliyoruz“ dedi. Hükumetin koronavirüs danışmanlığını da yapan Drosten, Almanya’da muhtemelen haftalık 500 binin üzerinde korona virüsü testi yapıldığını ve Almanya’nın test işlemlerini ilk önce başlatan ülkelerden birisi olduğunu belirtti. Almanya’da test sayısı hakkında kesin bir açıklama bugüne kadar yapılmamıştı. Medyada haftada yaklaşık 200 bin test yapıldığı tahminleri yer alıyordu.

Yapılan testler kendi başına ölüm oranlarını düşürmüyor. Ancak ne kadar fazla kişiye test yapılırsa virüsün genel seyri hakkında daha gerçekçi bir kanaat elde ediliyor. Çok sayıda kişiye test yapılması ölüm oranlarının da daha gerçekçi olmasına ve düşmesine neden oluyor. Koronavirüsü görece hafif geçirenlerin de istatistiklere yansıması ölüm oranlarını düşürüyor. Dorsten ayrıca kamudaki kısıtlamaların da uygun zamanda kademeli olarak kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

KORONAVİRÜS ARAŞTIRMA AĞI

Drosten’in bu açıklamaları yaptığı basın toplantısına konuşan Federal Araştırma Bakanı Anja Karliczek yeni bir koronavirüs araştırma ağının tanıtımını yaptı. Bakan Karliczek, National Taskforce adı verilen bu ağın Federal Araştırma Bakanlığı, bilimsel araştırma kurumları ve üniversite kliniklerinden oluştuğunu söyledi. Merkel’nin bütün güçlerimizi birleştirielim yönündeki talimatıyla bu ağın kurulduğunu belirten Karliczek bu ağın hastaları en iyi şeklide korumak için etkili fikir ve çözümler üreteceğini söyledi.

AŞI BULMAK İÇİN VERİLER TEK MERKEZE

Nationa Taskforce aracılığı ile her bir klinik salgınla ilgili tecrübelerini diğer aktörlerle paylaşacak. Koronavirüse karşı bir ilaç bulunması için Almanya’daki tüm covid-19 hastalarının verileri bir merkezde toplanacak. Araştırmacılar bu verileri kullanabilecek. Toplanan veriler aracılığı ile hızlı bir şekilde aşı ve terapi yöntemleri bulunması bekleniyor.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Öte yandan Almanya Sağlık Bakan Jens Sphan, Almanya’daki durumu “Fırtına öncesi sessizlik“ olarak nitelendirdi. Sphanla birlikte basın toplantısına katılan Robert Koch Enstütüsü Başkanı Lothar Wieler koronvarüs vakalarının an itibarıyla azalma gösterip göstermediğinin söylenemeyeceğini ifade etti.

Sphan, Almanya’daki haftalık test sayısını ise 360 bin olarak açıkladı. Piyasadaki malzele eksikliğine dikkat çeken Sphan Berlin’de 100 doktor muayenehanesinin karantina ya da malzeme eksikliği nedeniyle kapatıldığını söyledi. Sphan eskiden centlerle ifade edilen koruma maskesi fiyatlarının bugün Eurolarla ifade edildiğinin altını çizdi.