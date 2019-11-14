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Alnında kuyruk çıktı

ABD'de Narwhal ismi verilen köpek yavrusunun alnında çıkan kuyruk görenleri şaşkına çeviriyor.
Alnında kuyruk çıktı

ABD'nin Missouri Eyaleti'nde henüz 10 aylık olan Narwhal ismi verilen bir yavru köpek ülkenin gündemine oturdu. Köpeğin alnında büyüyen kuyruk, ABD basınında ilgi odağı oldu.

Mac's Mission adlı köpek kurtarma kuruluşu tarafından incelemeye alınan Narwhal'a bu günlerde "Unicorn" takma adıyla sesleniliyor.

Sokakta dondurucu soğukta bulunan minik köpek, bir hayvan barınağı tarafından bakıma alınmıştı. Kısa bir süre sonra minik köpeğin alnında çıkan kuyruk, bakıcılarını da şaşkına çevirdi. İki gözünün arasında filizlenen kuyruk, gün geçtikçe daha da görünür hale geldi.

Çift kuyruğu olan köpeğin alnındaki kuyruğu dışında başka bir problemi olmadığı öğrenildi. Hayvan barınağındaki uzmanlar, köpeğin alnındaki kuyruğun sağlığına bir etkisi olmadığı herhangi bir tıbbi müdahale yapılmayacağı açıklandı.

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