ALO 182'yi arayarak hastane randevusu ve koronavirüs aşı sırası gelenlerin aşı randevusu almak isteyenler günlerdir randevu merkezine ulaşamıyor.

Hastaneden randevu almak ve koronavirüs aşısında sırası gelenlerin hastane randevu merkezi ALO 182'yi arayan vatandaşlar aradıklarında arama otomatik kapanıyor ya da meşgul görüntüsüyle karşılaşıyor. ALO 182 randevu hattına bir türlü ulaşamayan hastalar ALO 182'yi neden arayamıyorum? diye merak ediyorlar.

Peki, ALO 182'ye ulaşamayan vatandaşlar MHRS randevu nasıl alınır?

Randevu almak için daha önceden üyelik kaydınız yok ise, https://mhrs.gov.tr/ adresi üzerinden " Randevu Al " butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan " Üye Ol " seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS mobil uygulamasını indirerek de randevu alabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek " Yeni Üye " bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın APP Store veya Play Store’dan MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.