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'Alo Fetva' hattını arayanlar Kovid-19 salgını ve aşısını da soruyor

Ramazan ayında Erzurum Müftülüğüne bağlı "Alo Fetva" hattını arayanlar, dini konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına ilişkin merak ettikleri sorulara da yanıt arıyor.
'Alo Fetva' hattını arayanlar Kovid-19 salgını ve aşısını da soruyor

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AA muhabirine, Diyanet işleri Başkanlığının bu yılki temasının "şifa ayı ramazan" olduğunu söyledi.

190 numaralı "Alo Fetva" hattını arayan vatandaşların karşısına iki seçenek çıktığını, erkeklerin erkek fetva, kadınların da kadın fetva hattındaki uzman görevlilere bağlanabildiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız saat 22.00'ye kadar telefonla gelen sorulara bakabilmektedir. Fetva hattımıza günlük ortalama 80 ila 100 arası soru geliyor. Bu soruların ana konuları inanç, ibadet ve ahlak konuları, günlük yaşama ve aileye dair konulardır. Koronavirüs süreci dolayısıyla zaman zaman hastalıklarla alakalı sorular da gelmektedir. Şu an aşı dönemi olduğu için ramazan ayında yapılacak aşıların orucu bozup bozmayacağı yönünde sorular gelmektedir. Bizler vatandaşlarımızı, bu aşıların Din İşleri Yüksek Kurulumuzun açıklamış olduğu fetvaya göre orucu bozmayacağı yönünde bilgilendirmekteyiz. Ancak oruçluyken aşı olmak bir zorunluluk değil tercihtir. Kardeşlerimizin, eğer aşının orucu bozacağı noktasında kanaat, şüphe ve tereddütleri olursa iftardan sonra da aşılarını olabilirler."

Yıldırım, Alo Fetva hattına ekonomi, faiz, zekat ve fitreyle alakalı sorular da geldiğini aktardı.

"Kovid-19 kurallarına uymamak kul hakkına girmektir"
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamanın kul hakkına girmek olduğunun altını çizen Yıldırım, bu konuyu camilerde sıklıkla cemaate hatırlattıklarını belirtti.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bilmediğimiz görmediğimiz bir virüsle karşı karşıya kaldığımız için, bir başkasının hakkına geçmemek adına, halkımızdan kurallara uyup dikkatli olmalarını istiyoruz. Devletimizin almış olduğu tedbirler var. Bu tedbirlere bütün halkımızın uyması gerektiği tavsiye ediliyor, bizler de o tavsiyelere uyuyoruz. Kardeşlerimiz, bu tavsiyelerin arasında, eğer ki sağlığına zarar verecekse cuma namazına gitmeme tercihinde bulunabilir. Burada öncelikli önemli olan, kişinin sağlığıdır."

Yıldırım, sokağa çıkma yasağının olmadığı vakitlerde camilere gelecek cemaat için her türlü hazırlığı yaptıklarını kaydederek, maske, mesafe ve temizlik hususuna dikkat edip vatandaşlara din hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Bayram namazıyla alakalı henüz bir karar olmadığını ifade eden Yıldırım, yetkililerin aldıkları karara göre hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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