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Alparslan Kuytul tahliye edildi

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Alparslan Kuytul tahliye edildi

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Alparslan Kuytul, Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada vakfa bağışta bulunduğu iddia edilen 17 tanık dinlendi.

Tanıklardan vakfa 6 bin lira bağışladığını söyleyen apartman görevlisi A.K. ile mahkeme başkanı arasında ilginç diyalog yaşandı.

Apartman görevlisi A.K’ye mahkeme başkanı, "Apartman görevlisisin herhalde asgari ücret alıyorsundur. Günümüz ölçeğinde yaptığın bağış fazla. Nereden buldun buluşturdun bu parayı?” diye sordu.

A.K, apartmanda oturanların kendisine bahşiş de verdiğini, aldığı ücretin iki asgari ücrete denk geldiğini belirterek, "Kira, elektrik parası da vermiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Biz görevliye bahşiş vermiyoruz. Çöpleri toplayıp, ekmek getiriyor. Demek ki bizimki de bahşiş bekliyor." ifadesini kullandı. 

Mahkeme başkanı, daha sonra vakfa 11 bin 570 lira bağışlayan tanık öğretmen K.T’ye de "Öğretmenin maaşı 3 bin 500 ile 5 bin lira arasında. Ek derse girsen en fazla 8 bin lira geliri olur. 11 bin 570 lira yüksek bir bağış. Nasıl bulup buluşturdun" diye soru yöneltti.  K.T. de "Eşim de öğretmen. Arazilerimiz var, kiraya veriyoruz." dedi.

Sanık Kuytul ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Gizli tanık 3’üncü kişiden duyduklarını anlatıyor. Oysa vakıfla ilgili hiçbir bilgisi yok. Yalan söylüyor. İftiraya uğradım." ifadesini kullandı.  

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’u yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edip duruşmayı erteledi.

DAVA SÜRECİ

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuklu Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Alagöz, son görülen duruşmada adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmiş, davanın tek tutuklu sanığı Kuytul kalmıştı.

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