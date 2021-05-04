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Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı 

Adana'da Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındaki bir grup, dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, uyarılara rağmen evlerine dönmeyince gözaltına alındı.
Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı 

Üç yıl önce düzenlenen operasyon sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'ihtiyati tedbir kararı' ile kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atadığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından dün Gaziantep'te 3 camide 76 kişi toplandı. İmam ve müezzinler, bu kişilerden camilerden çıkmalarını istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

İhbar üzerine camilere polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, camilerden çıkmamak için direnen ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişileri dışarı çıkarıp, gözaltın alındı.

EGM: PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na daha önceden 'Silahlı terör örgütlerini övme' gerekçesiyle kayyum atandığı ve hakkındaki kapatma davasının devam ettiği belirtildi. Vakfın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve taraftarlarının itikaf ibadetini bahane ederek provokasyon yapmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" denildi.

EVİNİZE DÖNÜN UYARISI 

Adana'da, dün gece de Alpaslan Kuytul ve yaınndaki bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıktı. Polis ekipleri Kuytul ve yanındakileri evlerine dönmesi konusunda uyardı. Ancak uyarıları dikkate almayan Kuytul ile beraberindekiler, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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