Alper Çağlar kimdir?

Dağ, Dağ 2, Börü gibi dizi ve filmlerle adından bahsettiren ve Börü 2039, Göktürk üçlemeleriyle adından bahsettirmeye devam ettiren Alper Çağlar aslında kimdir?

1 Eylül 1981’de 3 çocuklu bir ailenin ortancası olarak Ankara’da dünyaya gelen Alper Çağlar’ın babası Arif Çağlar, annesi Perihan Çağlar, ablası Eda Çağlar ve merhum kızkardeşi Ecehan Çağlar'dır.

Küçüklüğünden beri sinemaya ve öykü anlatmaya ilgisinden dolayı Robert Kolej bünyesindeki lise hayatı boyunca irili ufaklı birçok öykü, animasyon ve çizgi romanı tasarlayan Alper Çağlar, gerçek anlamda ilk filmini Lise 2 senesinde Kırgızistan'da çektiği belgesel filmi "Not So Far Away" adlı eserle gerçekleştirdi. Lise eğitimi ardından kazandığı burs ile Amerika'da University of Virginia'da okuyan Alper Çağlar, eğitimini Medya İlişkileri, İletişim ve son olarak Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı.

2004 senesinde ilk kurmaca filmi olan "4 Saat"i yönetti. Bilkent Üniversitesi'nin olanakları ile yapılan 44 dakikalık film, kısa bir sürede kült bir üne kavuştu. Senarist İzzeddin Çalışlar'ın tavsiyesi ile filmi izleyen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas Alper Çağlar'a Plato Film Şirketi'nde çeşitli reklam ve film projelerinde fırsat verdiler.

2006 senesinde Çağlararts Limited adındaki şirketi kurdu. Önce "Bukalemun" adındaki kısa metraj filmini çekti. Otistik bir adamın insanüstü oyunculuk yeteneğini anlatan, ve (4 Saat) filminden tamamen farklı bir tarzda olan filmi Altın Portakal Film Festivalinde gösterildi, ve Akbank Film Festivalinde finale kaldı.

2007'de Alper Çağlar 1950'lerin Kara Film ve ucuz dedektif romanlarından esinlenmiş ve kendine has fantastik öğeleri olan "Camgöz" adlı filmi yazıp çekmeye başladı. Film Akbank Kısa Film Festivali ve birçok farklı yarışma bünyesinde ödül kazanarak Çağlar'ı Türk sinema sektörünün yönetmenlerinden biri olarak tanımladı. 2007 senesinin sonundan, 2008 senesinin baharına dek askerlik görevini bitiren Çağlar, döndüğünde ilk uzun metraj filmi olan "Büşra'nın" hazırlıklarına 2008 Eylül ayında başladı, ve çekimleri 2009 Temmuz ayında tamamlandı.

Alper Çağlar ’ın film ve dizileri

2004 - 4 Saat

2006 - Bukalemun

2007 - Camgöz: Kan ve Vanilya

2009 - Büşra

2012 - Dağ

2014 - Panzehir

2016 - Dağ II

2017 - Börü

2018 - Börü - Sinema filmi