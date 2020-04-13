Alper Kul sosyal medya'dan yardım istedi!

Güldür Güldür Show’da İsmail karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Alper Kul korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara destek amaçlı bir video paylaşmak istedi.
13 Nisan 2020 Pazartesi 14:07
Yayınladığı videoda konuşması sırasında evdekilerin haberi olmadan “Kurtarın beni, baskı altındayım, alın beni buradan, yardım edin lütfen” gibi yazılı kağıtlar gösteren ünlü oyuncu esprili bir paylaşım yaptı. Video sosyal medyada çokça paylaşıldı.
Gazeteilksayfa.com / HABER MERKEZİ
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