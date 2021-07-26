  • BIST 1.352,000
  • Altın 498,66
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0850
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Alper Potuk Çaykur Rizespor'u ligde üst sıralara taşımayı hedefliyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Alper Potuk, takımını ligde üst sıralara taşımayı hedeflediğini belirtti.
Alper Potuk Çaykur Rizespor'u ligde üst sıralara taşımayı hedefliyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kamp dönemini tamamlayan Çaykur Rizespor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk, AA muhabirine, transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.

Alper Potuk, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Uygun'un futbol hayatında önemli bir olduğunu söyledi.

Teknik direktör Uygun'un oyun stilini değiştirdiğini ifade eden Potuk, şöyle konuştu:

"Bülent hoca ile Eskişehirspor'da ilk tanışmamızda ben altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncuydum. O gelene kadar 13-14 maç oynamıştım. Bülent hoca geldiği zaman benim oyun stilim de değişti. Önceden klasik altı numara oyuncusuydum ileri çıkmayan defansın önünde kalan biriydim. Oyunu iki yönünü oynamaya başladım ve daha çok özelliklerim değişti. Benim futbol hayatımda Bülent hocanın çok büyük etkisi var. Şimdi tekrar burada birlikteyiz, inşallah hocamla güzel günler yaşayacağız."

"Transfer öncesi birçok takım benimle ilgileniyordu"
Potuk, Çaykur Rizespor'a transferi öncesinde birçok takımın kendisiyle ilgilendiğini ifade etti.

Karadeniz ekibini tercih etmesinin sebebini anlatan Potuk, "Başkanımızla konuştuğumuzda iki tarafında menfaatlerine olacak şekilde düşünerek öncelikle 'size hangisi uyarsa' dedim. Sonrasında Bülent hocayla, Tahir başkanla konuştum. Kulübüme de bunu ilettiğimde bunun olabileceğini söylediler. Hem Bülent hocamızın hem de Tahir başkanın yaklaşımından dolayı Rizespor oldu. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Futbol hayatında önünde uzun yıllar olduğunu anlatan Potuk, hedeflerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getirdi.

"Yaşımız çok genç olmasa da yaşlı statüsünde de değil"
Yaşının çok genç olmadığını hatırlatan Potuk, şunları kaydetti:

"Yaşımız çok genç olmasa da yaşlı statüsünde de değil. İnsanlar çok erken yaşta oynamaya başladığım için biraz böyle 34-35 yaşlarında sanıyor ama 30 yaşındayım. Daha önümde çok uzun senelere var ve tabii ki hedeflerim her zaman var. Öncelikli hedefim Rizespor'a faydalı olmak, Rizespor'u yukarılara taşımak. Oraya taşıdıktan, takım ve bireysel olarak da iyi oynadıktan sonra gerisi gelir. 7 senelik bir Fenerbahçe macerasından sonra Ankaragücü çok istekli davrandı ve beni o zaman transfer etti. Taraftarından başkanına herkese teşekkür ediyorum. "

Potuk, Ankaragücü'nde oynarken takımı ligde tutmak için çok çabaladıklarını anlatarak, "Orada elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ama şanssızlıklar yaşadık. 'Bu takım düşer' denilen bir takım değildi. Özellikle son 12-13 hafta çok iyi maçlar çıkardık ve şanssız bir şekilde düştük. Ankaragücü çok büyük bir camia, umuyorum en kısa zamanda da tekrar Süper Lig'e çıkacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rıza Çalımbay: Ülke puanı için yüzde 100 konsantreyiz25 Temmuz 2021 Pazar 23:01
  • Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i transfer etti25 Temmuz 2021 Pazar 22:44
  • Giresunspor, Joey Pelupessy’i kadrosuna kattı25 Temmuz 2021 Pazar 17:00
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde teniste ilk tur maçları yapıldı.25 Temmuz 2021 Pazar 15:06
  • Milli atıcı Ömer Akgün 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi25 Temmuz 2021 Pazar 09:01
  • Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber çeyrek finale çıktı25 Temmuz 2021 Pazar 07:51
  • Aykut Kocaman: Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:22
  • Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-024 Temmuz 2021 Cumartesi 22:16
  • Milli golfçü Can Gürdenli 'European Young Masters'da bronz madalya kazandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:11
  • Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti