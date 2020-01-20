Alperen Ocakları yeni Genel Başkanı Av. Samet Bağcı: Ayak basmadık yer bırakmayacağız

Gazetemize konuşan Alperen Ocakları’nın yeni Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, yeni dönemde daha aktif bir teşkilatlanma çalışması yürüteceklerini belirterek, “İnşallah Türkiye’de ayak basmadık yer bırakmayacağız” dedi.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın yeni Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bağcı, Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’ndan emanet kalan bayrağı teslim aldığı Murat Aslan’a yaklaşık 5 yıldır yürüttüğü hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Alperen Ocakları’ndaki bayrak değişiminin bir kan tazelenmesi niteliğinde olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki Genel Başkan Bağcı, yönetimde önemli değişiklikler yaptığını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde bayrağı Murat Aslan’dan devralan Samet Bağcı, ilk röportajını gazetemize verdi.

“AYAK BASMADIK HİÇBİR YER BİZİM DEĞİLDİR”

Yeni süreçle ilgili bilgi veren Genel Başkan Bağcı, “Şu an 50’ye yakın ilimizde temsilciliklerimiz aktif bir şekilde devam ediyor. Atıl vaziyette kalmış olan illerde ise bir an önce hızlı bir teşkilatlanma sürecine girmek için çalışma başlattık. Allah nasip ederse bundan sonra ‘ayak basmadık hiçbir yer bizim değildir’ şiarı ile hareket edeceğiz. Ben gitmezsem bile yönetimimden biri muhakkak gidecek. 81 ilimizde ayak basmadık yer bırakmayacağız” dedi.

KAYBETMEK DEĞİL KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Büyük Birlik Partisi’nin Şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti olan Alper Ocakları’nda görev almanın büyük bir sorumluluk getirdiğine dikkat çeken Genel Başkan Bağcı, “Muhsin Başkan'ımızın doğrudan emanet ettiği Alperen Ocakları’nı yönetmek çok zor ve önemli adımlar atmayı gerektiriyor. Bu koltuğa oturunca bütün dengelerin hassas bir terazide olduğunu anlıyorsunuz. Bu noktada biz kaybetmekten ziyade kazanma sürecine girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sene içerisinde İnşallah teşkilat sayımızı il ilçe bazında ikiye katlamak, yüzde 100 başarıyı görmek gibi hedefimiz var” diye konuştu.

SORUMLULUK BİLİNCİ İLE HAREKET EDECEĞİZ

Daima görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini, sosyal sorunlara kayıtsız kalmayacaklarını belirten Genel Başkan Bağcı, “Sokakta mazlumun da vebali bizde, hataya düşen gençliğin vebali de bizde. Bu sorumluluk bilinci ile hareket etmemiz kanısını taşıyoruz. Gençliğin kaybolmaması, yanlış işlere sürüklenmemesi için çalışacağız. Biz üstümüze düşeni yapma gayesinde olacağız. Bu noktada bütün herkese elimizden gelen tüm imkânlarla ulaşacağız. Ahirette ‘gençliğinizi nerede harcadınız?’ denildiği zaman verecek bir hesabımız olsun Allah'ın izniyle yeter” ifadelerini kullandı.

HIZLI BAŞLANGIÇ

Genel Başkan Bağcı, “Alperen Ocakları, insanların menfi değerlerini kapıda bırakıp girdiği, milli ve manevi değerlerle donandığı kutlu yerdir” dedi. Bağcı, önümüzdeki günlerde Konya’da düzenleyecekleri programla ilgili bilgi vererek şunları söyledi: “Konya’da 25- 26 Ocak'ta il başkanları genel istişare toplantımız var. 2019 faaliyetlerinin raporlarını il başkanlarımızdan istedik. Ben faaliyet raporlarını görmeden onlara çarpı 2 dedim. Yani 2019'da ne koyduysanız başarıyı yeni yılda ikiye katlamalarını istedim.” Bağcı, Ankara’da binlerce Alperen’in bir araya geleceği geniş katılımlı bir yürüyüş organize etmeyi düşündüğünü de söyledi.

SAMET BAĞCI KİMDİR?

1993’te Balıkesir Dursunbey’de doğdu. Babasının işi nedeniyle bir süre Konya'da ikamet etti. 2007’de Ankara'ya yerleşti. Liseyi Söğütözü Gazi Anadolu Lisesi’nde, üniversiteyi Konya Selçuklu Hukuk Fakültesi’nde okudu. Üniversite eğitiminin ardından tekrar Ankara’ya yerleşen Bağcı, BBP’de ve Alperen Ocakları’nda Genel Başkan Yardımcısı olarak bir süre görev yaptı. Bağcı, şu anda serbest avukatlık yapıyor. 27 yaşındaki Bağcı, evli ve 1 çocuk babası.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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