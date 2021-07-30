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Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.
Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.

Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.

İlk sıra Cade Cunningham'ın
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.

2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

Sıra    Oyuncu    Takım
1    Cade Cunningham    Detroit Pistons
2    Jalen Green    Houston Rockets
3    Evan Mobley    Cleveland Cavaliers
4    Scottie Barnes    Toronto Raptors
5    Jalen Suggs    Orlando Magic
6    Josh Giddey    Oklahoma City Thunder
7    Jonathan Kuminga    Golden State Warriors
8    Franz Wagner    Orlando Magic
9    Davion Mitchell    Sacramento Kings
10    Ziaire Williams    New Orleans Pelicans (Memphis Grizzlies'e takas edildi)
11    James Bouknight    Charlotte Hornets
12    Joshua Primo    San Antonio Spurs
13    Chris Duarte    Indiana Pacers
14    Moses Moody    Golden State Warriors
15    Corey Kispert    Washington Wizards
16    Alperen Şengün    Oklahoma City Thunder (Rockets'a takas edildi)
17    Trey Murphy    Memphis Grizzlies (Pelicans'a takas edildi)
18    Tre Mann    Oklahoma City Thunder
19    Kai Jones    New York Knicks (Hornets'a takas edildi)
20    Jalen Johnson    Atlanta Hawks
21    Keon Johnson    New York Knicks (Los Angeles Clippers'a takas edildi)
22    Isaiah Jackson    Los Angeles Lakers (Wizards'a takas edildi)
23    Usman Garuba    Houston Rockets
24    Josh Christopher    Houston Rockets
25    Quentin Grimes    Los Angeles Clippers (Knicks'e takas edildi)
26    Nah’Shon Hyland    Denver Nuggets
27    Cameron Thomas    Brooklyn Nets
28    Jaden Springer    Philadelphia 76ers
29    Day’Ron Sharpe    Phoenix Suns (Nets'e takas edildi)
30    Santi Aldama    Utah Jazz (Grizzlies'e takas edildi)

Kaynak: Haber Kaynağı
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