Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.

Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.

İlk sıra Cade Cunningham'ın

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.

2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

Sıra Oyuncu Takım

1 Cade Cunningham Detroit Pistons

2 Jalen Green Houston Rockets

3 Evan Mobley Cleveland Cavaliers

4 Scottie Barnes Toronto Raptors

5 Jalen Suggs Orlando Magic

6 Josh Giddey Oklahoma City Thunder

7 Jonathan Kuminga Golden State Warriors

8 Franz Wagner Orlando Magic

9 Davion Mitchell Sacramento Kings

10 Ziaire Williams New Orleans Pelicans (Memphis Grizzlies'e takas edildi)

11 James Bouknight Charlotte Hornets

12 Joshua Primo San Antonio Spurs

13 Chris Duarte Indiana Pacers

14 Moses Moody Golden State Warriors

15 Corey Kispert Washington Wizards

16 Alperen Şengün Oklahoma City Thunder (Rockets'a takas edildi)

17 Trey Murphy Memphis Grizzlies (Pelicans'a takas edildi)

18 Tre Mann Oklahoma City Thunder

19 Kai Jones New York Knicks (Hornets'a takas edildi)

20 Jalen Johnson Atlanta Hawks

21 Keon Johnson New York Knicks (Los Angeles Clippers'a takas edildi)

22 Isaiah Jackson Los Angeles Lakers (Wizards'a takas edildi)

23 Usman Garuba Houston Rockets

24 Josh Christopher Houston Rockets

25 Quentin Grimes Los Angeles Clippers (Knicks'e takas edildi)

26 Nah’Shon Hyland Denver Nuggets

27 Cameron Thomas Brooklyn Nets

28 Jaden Springer Philadelphia 76ers

29 Day’Ron Sharpe Phoenix Suns (Nets'e takas edildi)

30 Santi Aldama Utah Jazz (Grizzlies'e takas edildi)