Alt Yapıya İyileştirme

Çankırı Belediyesi yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor.

Küçük Sanayi bölgesinde başlayan çalışmalar kapsamında; alt yapıda ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattı yenileniyor. Yağmur suyu altyapısına ihtiyaç duyulan alanlarda ise yeni hatlar oluşturuluyor.

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, alt yapı çalışmalarını sanayi esnafının bulunduğu bölgeye taşıdı. Alt yapıda ömrünü tamamlayarak eskiyen kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Küçük Sanayi bölgesinin üst kısmında bulunan derelerin yoğun yağış sonrasında su baskınlarına sebep olmasından dolayı kanalizasyon ekiplerince yağmur suyu hattı oluşturuldu. Bölgedeki yeni imar alanlarının alt yapı ihtiyaçlarını gidermek amacı ile döşenen yağmur suyu hattı, iklimsel değişimlere bağlı olarak yağış rejimlerinin değişmesi sonucu olası mağduriyetlerin de önüne geçeceği bildirildi.