  • BIST 1.432,800
  • Altın 531,28
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Altay, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın Malatya'da karşılaşacak.
Altay, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Yeni Malatya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Gaziantep FK'ye 4-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay, 2 haftadır galip gelemediği ligde 15 puanla 8. sırada yer alıyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 16. durumda bulunuyor.

Ligde Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor dışında Medipol Başakşehir bu sezon henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı.

Murat Akça, Martin Rodriguez, Eren Erdoğan ve Cem Özgener'in forma giyemeyeceği Altay'da Andre Poko, Serge Aka ve Daouda Bamba'nın durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un en son 2002-2003'te TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı müsabakada Malatya temsilcisi, Altay'ı 4-0 mağlup etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Sporting Lizbon'a yenildi20 Ekim 2021 Çarşamba 09:00
  • Kim Min-Jae: En üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için ilk oldu20 Ekim 2021 Çarşamba 01:50
  • Beşiktaş taraftarlarından tepki ve destek aynı anda20 Ekim 2021 Çarşamba 01:41
  • Sergen Yalçın: Tek düşüncemiz kazanmak18 Ekim 2021 Pazartesi 19:29
  • Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı18 Ekim 2021 Pazartesi 18:24
  • Trabzonspor liderliğe yükseldi18 Ekim 2021 Pazartesi 10:14
  • Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak16 Ekim 2021 Cumartesi 18:00
  • Galatasaray'ın konuğu Konyaspor16 Ekim 2021 Cumartesi 16:55
  • Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu dönemine Beşiktaş galibiyetiyle başladı16 Ekim 2021 Cumartesi 12:23
  • Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor15 Ekim 2021 Cuma 18:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti