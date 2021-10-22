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Altay tankının motoru için Güney Kore ile ilk imzalar atıldı

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore ile Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanının bugün imzaladığını duyurdu.
Altay tankının motoru için Güney Kore ile ilk imzalar atıldı

Altay tankı ile ilgili son dakika bilgisini sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakan Çavuşoğlu "Güney Kore savunma sanayiinde önemli bir ortağımız. Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho, Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım." dedi.

Güney Kore ile imzalanan niyet sözleşmesini yorumlayan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz "Henüz bir alım kararı verilmiş değil. Testlere tabi tutulacak yeterli sayıda güç grubunun (motor + transmisyon) Türkiye'ye 2022 yılında gelmesi bekleniyor. Devamında da test sürecinin azami 8-12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğer testlerin sonucu olumlu bulunursa, diğer şartlarda da anlaşılırsa BATU güç grubu hazır olana kadar yetecek sayıda tank için alım yapılacak. Bu arada Güney Kore güç grubu ile üretilecek Altay tanklarında uyumluluk amacıyla minör değişiklikler de yapılması gerekecek." dedi

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