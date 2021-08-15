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Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0

Süper Lig’e 18 yıl sonra dönen Altay, 2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaparak girdi. Siyah-beyalılar sezonun ilk haftasında konuk ettği Yukatel Kayserispor’u Bornova’da net bir skorla geçti.
Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Ali Tuna (xx)

ALTAY:  Lis (xxx) - Cebrail (xxx), Naderi (xxx), Murat (xx), İbrahim (xx), Poko (xxx) (Dk. 88 Erhan), Thiam (xx), Kappel (xxx) (Dk. 88 Zeki), Rodriguez (xxx), Pinares (xxx) (Dk. 68 Thaciano x), Bamba (xxxx)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Doğan (x) - Onur (x) (Dk. 46 Mane x), Kolovetsios (x), Hosseini (xx), Carole (xx), İbrahim (x), Kvrzic (xx), Avramoski (x) (Dk. 46 Attamah x), Emrah (x) (Dk. 74 Ramazan x), Cardoso (x), Mustafa (x) (Dk. 74 Gökhan x)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

SARI KARTLAR: Uğur Demirok (Kayserispor) (Yedek kulübesinde)

8’inci dakikada Altay golü buldu. Kaleci Doğan’ın büyük hatasıyla Pinares topu kaptı. Pinares’in pasında Bamba altıpas üzreniden topu boş kaleye gönderdi: 1-0.  

10’uncu dakikada Altay’ın golü iptal oldu. Siyah-beyazlılar hızlı gelişen atakta Pinares’in pasında Bamba’yla ikinci golü buldu. Ancak pozisyon VAR’da incelendi. Bamba’nın golden önce rakibi Kolovetsios’a faul yaptığı tespit edildi, Altay’ın ikinci sayısı geçerli sayılmadı.  

23'üncü dakikada Naderi’nin orta şut karışımı vuruşunda Kayserispor kalecisi Doğan topu son anda kornere tokatladı.

24'üncü dakikada Altay ikinci gole çok yaklaştı. Rodriguez’in ortasında Murat topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

45+1’inci dakikada Altay farkı 2’ye çıkardı. Pinares’in pasında Cebrail sağ kanatta topla buluştu. Cebrail’in yerden pasında Bamba topukla ağları havalandırdı: 2-0.

49'uncu dakikada Altay net fırsatı kaçırdı. Defanstan atılan uzun topla buluşan Bamba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bamba’nın şutunda top kaleci Doğan’da kaldı.

50'inci dakikada rakiplerini çalımlayan Rodriguez’in ortasında Kappel kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.

60'ncı dakikada soldan yapılan ortada Mustafa Pektemek kafayı vurdu, top üstten farklı şekilde auta çıktı.

73'üncü dakikada Attamah ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Altay’ın file bekçisi Lis topu kontrol etti.

86’ncı dakikada Altay, farkı 3'e çıkardı. Cebrail’in sert vuruşunda kaleci Doğan’dan seken topu Thaciano tamamladı: 3-0.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Altay, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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