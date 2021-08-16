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Altay'da Bamba tam isabet

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen ve ilk hafta maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay'da yeni golcü Daouda Bamba gönüllere taht kurdu.
Altay'da Bamba tam isabet

Norveç'in Brann takımından transfer edilen Fildişi Sahilli golcü ilk maçında 2 gol birden atarak transferde tam isabet olduğunu gösterdi. Maçın 8 ve 45+1'inci dakikalarında ağları sarsan 26 yaşındaki golcü, müsabakanın erken kopmasını sağlarken, gollerin yanı sıra oynadığı futbolla da camianın beğenisini kazandı.

Ligin 2'nci haftasında cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak siyah beyazlılarda yeni transferlerden Serge Aka'nın da lisansı çıktı. Kayserispor karşısında görev alamayan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun Alanyaspor deplasmanında görev verilmesi durumunda oynayacağı belirtildi.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ı da bitirmek üzere. Altay'ın Ahmed Yasser Rayan için kulübü Al Ahly ile devam eden görüşmelerde sona geldiği, 23 yaşındaki Mısırlı oyuncunun kiralama bedeli olarak 300 bin dolar ödeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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