  • BIST 1.439,020
  • Altın 489,88
  • Dolar 8,5100
  • Euro 9,9400
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Altay'da forvette bolluk var

Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Mısır'ın Al Ahly takımında golcü Ahmed Yasser Rayan'ı resmen kadrosuna dahil eden Altay'da forvet bolluğu yaşanıyor.
Altay'da forvette bolluk var

Yukatel Kayserispor'u evinde 3-0 yenerek 18 yıl sonra döndüğü lige müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda Rayan'ın gelmesiyle golcülerin sayısı 5'e yükseldi. Geçen sezon Altay'da görev yapan Marco Paixao, Deniz Kadah ve Kazımcan Karataş bu yıl da kadroda yer alırken, Daouda Bamba ve Ahmed Yasser Rayan forma rekabetine dahil oldu. 

Bamba ilk maçında Kayserispor ağlarını iki kez sarsarken, gösterdiği performansla tam not aldı. Norveç'in Brann ekibinden transfer edilen Fildişi Sahilli golcü şimdiden camianın göz bebeği haline geldi. Paixao ise Altay'ın efsaneleri arasına adını yazdırdı. TFF 1'inci Lig'de son 3 sezonun gol kralı olarak tarihe geçen 37 yaşındaki Portekizli, Süper Lig kadrosunda tutuldu. Kayserispor karşılaşmasında yedek bekleyen Paixao, siyah-beyazlılarda toplam 76 gole imza attı. Altay Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hikmet Karaman: Takımın özetini belirlemeye çalışacağız19 Ağustos 2021 Perşembe 10:59
  • Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı19 Ağustos 2021 Perşembe 09:22
  • Kayserisporlu Doğan Alemdar, Rennes’e transfer oldu19 Ağustos 2021 Perşembe 09:18
  • Ozan Tufan, Watford'a transfer oluyor19 Ağustos 2021 Perşembe 09:16
  • Paralimpik 2020 sporcu semtinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi19 Ağustos 2021 Perşembe 09:10
  • Galatasaray'da Burak Elmas'tan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:45
  • Beşiktaş, Belçikalı santrfor Batshuayi 1 sezonluğuna kiralandı18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:42
  • Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:06
  • Bergama Belediyespor'a 2 takviye daha18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:08
  • Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar, Malatyaspor'a dönüyor 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti