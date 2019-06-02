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Alternatif tatil arayanların adresi 'saklı cennet'

"Trakya'nın saklı cenneti" olarak adlandırılan Kırklareli, tarihi, doğası, denizi ve lezzetleriyle, Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil arayanları ağırlayacak.
Alternatif tatil arayanların adresi 'saklı cennet'

Bu özelliğiyle hemen her mevsim doğa turizmini tercih edenleri ağırlayan İğneada, uzun sahili ve ormanlarıyla görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

Mert, Saka ve Erikli göllerinin önündeki alüvyon kumullar nedeniyle, Istranca Dağları'ndan akan derelerin kar erimesi sonucu yükselmesiyle oluşan subasar ormanları, farklı bitki ve hayvan türleriyle, doğa turizmini sevenlere alternatif sunuyor.

Maviden yeşile yolculukta, karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, tilki, çakal, sansar, su samuru gibi hayvanları görebilmenin, yüzlerce tür kuş gözlemlemenin, doğanın daha önce hiç rastlanılmayan renklerine tanık olmanın heyecanı, İğneada ziyaretçilerini çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Dupnisa Mağarası ve antik tiyatro

Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'da görülmeye değer yerler arasında bulunuyor.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te ziyarete açılan mağara, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Vize ilçesindeki, Geç Roma dönemine ait, Trakya'nın tek antik tiyatrosu ile Istranca eteklerinde yer alan köyler, ziyaret edilecek yerler arasında bulunuyor.

İğneada ve Kıyıköy beldeleri, çadır turizmi yapmak isteyenleri de ağırlıyor. 

Köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurdu

Kırklareli, köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurduyla kendinden söz ettiriyor.

Istranca ve longoz ormanlarının temiz havasında yetişen hayvanların etinden yapılan köftenin yanı sıra manda yoğurdu, Karadeniz'in sularında yakalanan taze balık ile yöreye özgü üzümden elde edilen hardaliye, damaklarda ayrı lezzet bırakıyor.

Bunların yanında yöreye özgü diğer et ve süt ürünleri ile köylü kadınların hazırladığı lezzetler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kırklareli, İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre uzakta bulunuyor.

"Kentin mavisi ve yeşili göz dolduruyor"

Vali Osman Bilgin, Ramazan Bayramı tatilinde huzur bulmak ve dinlenmek isteyenlerin adresinin Kırklareli olacağını söyledi.

Kentin doğası, tarihi ve lezzetleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Bilgin, "Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ile Kıyıköy beldesi ve longoz ormanları, dünyada görülmeye değer yerler arasında. Bu nedenle Ramazan Bayramı tatilinde tüm vatandaşlarımızı bölgemize davet ediyoruz. Denizle ormanın buluşmasının görülmesi gerek." dedi.

Kentin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını anlatan Bilgin, "Kentin mavisi ve yeşili göz dolduruyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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