Alternatif turistik işletmeler de kapılarını 'yeni normal' için açtı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, alternatif turizm merkezleri ve turistik işletmeler de misafirlerini ağırlamaya başladı.

Antalya'da alternatif turizm merkezileri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından başlayan "yeni normal" dönemde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve "turizmin başkenti" olarak anılan Antalya'da, deniz, kum, güneş üçlüsünün alternatifi olarak gösterilen turistik işletmeler, Kovid-19 tedbirlerini alarak faaliyete geçti.

İşletmeler, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde, yerli ve yabancı turistlerin keyifli bir tatil geçirmesi için hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami dikkat gösteriyor.

İç trafiğin açılmasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren başlayan yerli turizm hareketliliğinden pay almaya çalışan eğlence, macera, gezinti ya da ikram hizmetleri veren turistik işletmeler, yurt dışı uçuşlarla birlikte dış pazardan gelecek turistlerden de umutlu.

Sektör temsilcileri şimdi ise ziyaretçilerine sağlık öncelikli hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı ilçesindeki, Türkiye'nin en fazla turist çeken kapalı alan eğlence merkezlerinden akvaryum ve kar dünyası ile Kemer'deki dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark'ta da "yeni normal" hazırlıkları tamamlandı.

Dinozor maketlerinin, ziyaretçileri maske ile karşılaması ise ilginç görüntü oluşturuyor.

"Tedbirler üst seviyede"

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, pandeminin başından itibaren etkin bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

"Kontrollü sosyal hayat" denilen ikinci dönemde de alınan tedbirlere uyulması halinde, virüs tehdidinin tamamen yok olacağını düşündüklerini kaydeden Karaca, "Turizm sektörüne ilişkin de alınması gereken tedbirler belirlendi ve bir çok işletme buna ilişkin hazırlıklara başladı. Bir kısmı bu hazırlıkları tamamladı." diye konuştu.

Antalya'ya gelen ziyaretçilerin tema parklar, müzeler, lunapark, akvaryum gibi turistik işletme ve etkinlikleri de ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaca, "Her gün binlerce, yıl içerisinde ise milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan turistik işletmelerde insan sağlığı için tüm tedbirler alınıyor. İşletmecilerimiz sosyal mesafeye ilişkin gerekli uyarı levhaları ve işaretlemeleri yapıyor. Gerekli yerlere dezenfektan üniteleri koyuyor ve ziyaretçileri maskesiz olarak işletmeden yararlanamayacağı konusunda uyarıyor." ifadelerini kullandı.

Sürecin, tüm tarafların dikkatiyle atlatılabileceğini ifade eden Karaca, "Sektörün, bu sezonu hem ekonomik hem de insan sağlığı açısından en az hasarla atlatması için gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

"Antalya Akvaryum, ameliyathane kadar steril"

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık da 20 Mart'ta ziyaretçilere kapatılan merkezin, kapılarını hijyen tedbirlerini alarak yeniden açtığını bildirdi.

"Antalya Akvaryum, ameliyathane kadar steril" diyen Arık, "Pandeminin ardından misafir ve çalışanlarımızın kullandığı alanlarda ozonla dezenfeksiyon, dezenfeksiyon sıvıları kullanmak gibi, hijyenik bir ortam sağlanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz." diye konuştu.

Girişlerde termal kamera yardımıyla ısı ölçümleri yapılacağını, sosyal mesafeye ilişkin uyarı levhalarının ve 30 ayrı noktaya dezenfektan ünitelerinin yerleştirildiğini belirten Arık, misafirlerin ve çalışanların akvaryuma maskesiz girişine ise izin verilmeyeceğini bildirdi.

Dinozorlardan çocuklara "maske" uyarısı

Dinopark Genel Koordinatörü Feride Uygur ise tesislerinin açık alanda yer almasına karşın hiçbir detayı atlamadan hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bilet gişelerinden başlayarak, restoran bölümü, oturma alanları ve dinozor maketlerini dezenfekte ettiklerini, düzenli aralıklarla bu işlemin süreceğini dile getiren Uygur, şöyle konuştu:

"Girişte, ziyaretçilerimizi sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyoruz. Belirlenen bölümlere dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Toplu olarak ya da sıklıkla kullanılan mekanlarda temizlik işlemlerinin sıklığını artırdık. Başta çocuklar olmak üzere Dinopark'ı ziyaret edenlere, maskenin bir tercih değil, kontrollü sosyal yaşamın bir gerekliliği olduğunu da hatırlatmak istedik. Bu nedenle bir kaç park içerisinde yer alan bazı dinozor maketlerimizin ağızlarına maskeler takarak ziyaretçilerimiz için maske takmanın, sosyal mesafeye dikkat etmenin önemine dikkati çekerek mesaj vermek istedik."