Altıdnağ tarihi mekanlarda koronavirüs temizliği

Altındağ Belediyesi, Ankara'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi mekanları Koronovirüsü salgınına karşı özel ekiplerle dezenfekte etti.

Altındağ'da Koronavirüs mücadelesi artırıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği başlatıldı. Altındağ Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi alanlar ve müzelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Taceddin Dergahı, Hamamönü, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi çevresi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi özel solüsyonlarla temizlendi.

TARİHİ ALANLARA İLAÇLI KORUMA

Altındağ'ın, Ankara'da en fazla tarihi ve turistik alanı barındıran ilçe olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi... Çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor. Bu nedenle her gün yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri... Bu nedenle temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Koronovirüsü salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz." dedi.

ALTINDAĞ'DA KORONAVİRÜSÜ TEDBİRLERİ

Koronavirüse karşı bilgilendirme seminerlerinin de devam edeceğini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar tedbir amaçlı tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi iptal ettik. Ayrıca; kreşlerimiz, kadın eğitim ve kültür merkezleri, yüzme havuzlarımız, spor tesislerimiz, buz pateni sarayımız ve kapalı spor salonumuz da bu tarihe kapalı olacak." ifadelerini kullandı.

