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Altıeylül ve Karesi, kesintisiz içme suyuna kavuşacak

BALIKESİR'in merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içme suyu şebeke hattı çalışmalarında sona gelindi.
Altıeylül ve Karesi, kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; Altıeylül ilçesinin 3’te 2’sinin, Karesi ilçesinin 3’te 1’inin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı’ndan gelen içme suyu şebeke hattında yaşanan arızalarda sona gelindi. Sıklıkla arıza veren borular yüzünden mağduriyet yaşanmasının önüne geçilebilmesi amacıyla 6 ay önce yaklaşık 14 milyon bedelle başlatılan ‘Düktil Font Boruları’ döşeme çalışmalarında sona gelindi.

Yapımı tamamlanacak olan yeni içme suyu hattı sayesinde meydana gelen anlık arızalar sebebiyle oluşan uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilerek, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından kontrollü bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, 200 içme suyu abone bağlantısı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı, 109 muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantısı olmak üzere; toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı ve sanat yapılarının çalışmasında son aşamaya gelindi.

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