  • BIST 1.428
  • Altın 525,511
  • Dolar 8,7164
  • Euro 10,5587
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Altın 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor

Altın, istihdam sonrasından artan Fed varlık alımı azaltımı beklentileriyle Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor
Altın 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor

Altın, Fed’in parasal teşviklerinin sona yaklaştığına dair beklentilerle Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle kayıplarını sınırladı.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD’deki şirketler son bir yılda en fazla işe alımı geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirdi. Beklenenden iyi gelen veriyle birlikte dolar kuvvetlenirken ABD Hazine tahvili faizleri yükseldi. Altın ise yüzde 2’ye yakın değer kaybetti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, çarşamba günü varlık alım programını uygun bir zamanda yavaşça ve dikkatli bir şekilde geri çekmeye başlamanın uygun olabileceğini söylemişti. New York Fed Başkanı John Williams ise Fed’in varlık alımı programını düzeltmesinin zamanının gelmediğini söyledi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, haftaya 1.903 dolar civarında başladıktan sonra perşembe gününe kadar dar bir fiyat aralığında işlem görüyordu. Açıklanan istihdam verisi sonrasında sert bir düşüşle 1.868 dolara kadar gerileyen ons altın, haftayı Mart ayından bu yana en kötü performanslarından biriyle kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın fiyatı

Haftaya 524 TL civarında başlayan gram altın, dolar kurundaki yükselişle çarşamba günü neredeyse 530 TL’ye ulaşmıştı. Perşembe günü küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’nin 8,70’e kadar tırmanmasıyla sınır bir kayıp vererek 523 TL’ye geriledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den gelen veri doları yükseltti04 Haziran 2021 Cuma 09:15
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı03 Haziran 2021 Perşembe 16:12
  • MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi03 Haziran 2021 Perşembe 16:12
  • Lübnan'dan önemli dolar kararı03 Haziran 2021 Perşembe 16:09
  • Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu03 Haziran 2021 Perşembe 15:23
  • Hızlı tüketim malları sektöründeki 13 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı03 Haziran 2021 Perşembe 15:22
  • Afrika'nın güvenliği Türk zırhlı araçlarına emanet03 Haziran 2021 Perşembe 12:59
  • 3 dev şirketten yerli otomobil TOGG adımı!03 Haziran 2021 Perşembe 12:58
  • Yıllık enflasyon 7 ayın ardından ilk kez geriledi03 Haziran 2021 Perşembe 12:58
  • Gelinlik sektöründe kademeli normalleşmeyle hareketlilik başladı03 Haziran 2021 Perşembe 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti