Altın 4 ayın en düşük seviyesinde

Altın fiyatlarında dört gündür yaşanan düşüşten sonra altın yatırımcılarının ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla piyasalarda sakin bir seyir var. Gram altın ise 5 Mayıs'tan bu yana ilk defa 480 TL'nin altını gördü

Altın, geçen hafta cuma gününden bu yana yüzde 4 civarında bir düşüş kaydettikten sonra yatırımcıların bugün 15:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 480 TL’nin altını gördü.

Temmuz ayı ABD tüketici fiyatları verisinin ekonomik toparlanmanın gidişatıyla ilgili önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Enflasyonun ne kadar uzun süre bu yüksek seviyelerde kaldığına bağlı olarak Fed varlık alımı azaltımı ve sıkılaşma tartışmalarının tarihinde değişikliğe gidebilir. Bu da beklenenden erken bir sıkılaşmaya neden olarak altın fiyatlarını baskılayabilir.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da varlık alımı azaltımıyla ilgili açıklama yapan politika yapıcıların arasına katılarak “Merkez bankasının varlık alımı azaltımı kararında bu yılın sonlarına doğru ilerleme kaydedilmesini bekliyorum” dedi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed’in varlık alımı azaltımına daha erken ve kademeli bir şekilde başlaması gerektiğini söylerken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de istihdam verilerinin bir iki ay daha böyle kuvvetli gelmesinden sonra merkez bankasının varlık alımı azaltımına başlaması gerektiğini belirtmişti.

Fed’in sonbaharda varlık alımlarını azaltmaya başlaması gerektiğini belirten Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise varlık alımlarının istihdam yaratmaya artık yardımcı olmadığını, ev ve otomobil fiyatlarını yukarı çektiğini belirtmişti.

Ons altın fiyatı

Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın, istihdam verisi sonrasında 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kesiyor. Bu da altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Nisan’dan bu yana ilk defa 1.740 doların altını gören ons altın, 1.732 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişle tarım dışı istihdam verisi sonrasında kayıplarını sınırlandırabilmişti. Fakat dolar/TL’nin de düşüşe geçmesi ve küresel altın fiyatlarında yaşanan son kayıplarla beraber gram altın 5 Mayıs’tan bu yana ilk defa 480 TL’nin altını gördü.