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Altın ABD enflasyonu sonrası yükseldi

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisinin beklentilerle paralel gelmesi ve Fed'in varlık alımını daha erken azaltabileceğine dair endişelerin azalmasıyla yeniden 1.800 doların üzerine çıktı.
Altın ABD enflasyonu sonrası yükseldi

Altın, beklentilerle paralel gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Hazine tahvil faizlerinin gerilemesiyle yeniden 1.800 doların üzerine tırmandı. Gram altın da Dolar/TL ’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Ağustos'ta tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarken aylık olarak bakıldığında yüzde 0,3 artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık yüzde 5,3, aylık yüzde 0,4 artış yönündeydi. Enflasyonun beklentilerle paralel gelmesi Fed’in varlık alım programını erkene çekebileceğini dair endişeleri de azalttı.

Pepperstone Araştırma Müdürü Chris Weston da son enflasyon verisinin varlık alımı azaltımı takvimini etkilemeyeceğini söyledi. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya da sert bir yükseliş kaydetmeyen enflasyonun altını desteklediğini ve Eylül ayında açıklanacak varlık alımı azaltımı ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledikten sonra dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, bu haftaya 1.790 dolar civarında başlamıştı. Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, çarşamba günü 1.803 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL ’deki yükselişten destek bularak 490 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Ons altının aksine geçen haftayı kazançla kapatan gram altın, enflasyon verisi öncesinde 485 TL civarında yatay bir seyir izliyordu.

Küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan gram altın, çarşamba günü 489 TL seviyesinde bulunuyor.

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