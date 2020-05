Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık,"Sektörün nispeten kapalı durumu nedeniyle geçtiğimiz iki aylık süreçte altının alış- satışı arasındaki makas açılmıştı. 1 Haziran’la birlikte makasın hızla kapanacağını söyleyebiliriz." dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Koronavirüsle savaşta en kötüsü geride kaldı" anlayışının piyasalara nispi iyimserlik getirdiğini anlatan Atayık, aynı olumlu yansımaların iç piyasada da görüldüğünü söyledi.

Atayık, Sağlık Bakanlığı’nın virüsle savaşta verdiği örnek başarıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) spekülatif işlemlere karşı aldığı önlemlerle, bankalar nezdindeki bireysel kaydi altın ve döviz işlemlerine kambiyo vergilerinin artırılması eklenince pozitif verilerin yurt içinde de yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de ilk normalleşme adımlarının 11 Mayıs’ta atıldığını aktaran Atayık, 1 Haziran’da bu adımların farklı sektörlerle genişletilmesinin beklendiğini hatırlattı.

"Ticaret Savaşları kafalarda soru işareti bırakıyor"

Atayık, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin, bir süredir virüsle mücadele kapsamında ekonomilerini fonlamak amacıyla piyasaya likidite sunarak destek paketleri açıkladığını hatırlatarak, "ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankası 'bol likidite' sürecini süreci desteklemek amacıyla faiz indirimlerine gidiyor. Hatta Fed’in geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda negatif faiz indiriminin bile gündeme geldiği konuşuldu, çizildi. Son iki yıldır ABD tahvil faizleri de düşüyor. Birçok ülkenin başlattığı normalleşme adımları süreci başarıyla yönetilirse bunu takip edecek faiz artırımları, ABD tahvil faizleri artarsa ve ekonomide pozitif verilerin de yardımıyla ons altındaki 1.600-1.500 doların yeniden görülebileceği değerlendirmeleri yapılıyor." diye konuştu.

Bu süreçte altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının zirve rakamlara çıkmasını tetikleyen ve virüsle birlikte biraz gündemden düşen ABD-Çin arasındaki 'Ticaret Savaşları’nın yeniden tırmanma riskinin kafalarda soru işareti oluşturduğunu belirten Atayık, şöyle konuştu:

"Nitekim ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu savaşın kaldığı yerden devam edeceğine dair ilk işareti vermişti. Normalleşme sürecinde istenen hedefler gerçekleşmez, sonbaharda ikinci dip yaşanır ve ticaret savaşları yeniden tırmanırsa o zaman finans piyasaları ve ekonomileri kötü günler bekliyor. Analistler, bu durumda ons altında daha önce test edildikten sonra geri çekilinen 1,760 dolar ve üstünün görülebileceğine dikkati çekiyorlar."

"Düğün sezonunun başlayacak olması TL’nin değerlenmesini sağlayan faktör"

Atayık, Türkiye içindeki altın fiyatlarının, dünyada belirlenen ons dolar seviyesi ve TL/ dolar kotasyonlarıyla ortaya çıktığını ifade ederek, darphane üretimi Cumhuriyet ziynet, sikke altınları ve gram altınların, ons değeri/dolar fiyatlarıyla birebir ilintili olduğunu söyledi.

Atayık, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ons altın, dünyadaki olumlu haberlerle son iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,700 doların altına kadar düştü. Finansal piyasalardaki bahar havasını bozacak olumsuz bir veri akışı olmazsa kısa sürede ons altının 1,680- 1,670 bandına kadar düşmesi bekleniyor.

Cumhuriyet sikke, ziynet altınları ve gram altındaki fiyat öngörülerinde ise iç faktörler ve ekonomi yönetiminin performansı büyük önem taşıyor. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadelede verdiği başarılı grafiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve diğer kurumların da ekonomide verdiğini söyleyebiliriz.

Ekonomi Yönetimi’nin ilk swap anlaşması ve benzer anlaşmaların da yapılacağı beklentisi, BDDK’nın spekülatif döviz alımları karşısında zamanında aldığı tedbirler, kaydi olan altın ve döviz işlemlerindeki kambiyo vergilerinin artırılması iç piyasada doların ateşini düşürdü. Bugün, açıklanacak ilk çeyrek büyüme rakamlarının pozitif geleceği beklentisi ve turizm ve düğün sezonunun başlayacak olması TL’nin değerlenmesini sağlayan faktörler olarak öne çıkıyor."

"Analistler altının iniş-çıkışlı bir seyir izlemesini bekliyor"

Mustafa Atayık, iç piyasada dolardaki düşüşe ons altın fiyatının da eklenmesiyle çeyrek altın ve gram altının da gerilediğini dile getirerek, şu yorumu yaptı:

"5 Mayıs tarihinde 640 TL’ye kadar çıkan çeyrek altın fiyatları, 26 Mayısta 603 TL’ye kadar düştü. Bilindiği gibi 24 ayar altının gram fiyatı son bir ay içerisinde, deyim yerindeyse, TL bazında rekor fiyatlara çıktı; 395- 396 TL’ye kadar tırmandı. Piyasaların açıldığı gün, yani çarşamba günü 370 TL’ye kadar düştü. Analistler ve uzmanların öngörüleri ışığında, yurt dışındaki olumlu veri akışıyla gerileyen ons altın fiyatları düşmeye devam eder, aynı tablo yurt içinde dolar düşüşüyle desteklenirse önümüzdeki günlerde gram altında 360-350 TL, çeyrek altında ise 580- 570 TL değerleri yeniden görülebilir.

Altın fiyatları kısa vadede düşüş trendi içerisine girmiş olsa da analistler, virüs gündemi nedeniyle önümüzdeki birkaç aylık süreçte altının iniş-çıkışlı bir seyir izlemesini bekliyor.

Biz her açıklamamızda vurguluyor, yine de altını çizmek istiyoruz. Vatandaşlarımız ve yatırımcılarımıza mağazalarımıza gelerek fiziki olarak altın takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını yineliyoruz. Altın, dünyanın en eski ve en güvenilir, yatırım ve tasarruf aracıdır."

"Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılıyor"

Atayık, kuyumculuk sektörü olarak vatandaşların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla tüm Türkiye’de tümden bir kapatma yoluna gitmediklerini hatırlatarak, kamusal bir işlev gördükleri için meslektaşlarını açma- kapatma konularında serbest bıraktıklarını söyledi.

Gelinen noktada kuyumcuların, mağazalarını açarak hizmet vermeye başladığını anlatan Atayık, şu bilgileri verdi:

"İkinci etapta 1 Haziran tarihinde sektörümüzün önemli ticaret noktalarından biri olan, ülkemizin göz bebeği olan Kapalıçarşı, yeniden hizmet vermeye başlayacak. Çarşıyla birlikte Tarihi Yarımada ve bölgedeki kuyumcu mağazalarımız, toptancılarımız ve atölyelerimiz de açılmış olacak. Çarşımızda bir süredir yeni açılış için hummalı hazırlıklar yapılıyor. Bu anlamda tarihi yapının her noktası dezenfekte ediliyor. Giriş çıkışlarda her müşterinin ateşi ölçülecek ve maskeli olarak içeri alınacak. Her mağaza içeriye iki kişiden fazla müşteri almayacak. Her mağaza dezenfektan bulunduracak. 1 Haziran tarihinde Nuruosmaniye girişindeki Kalpakçılar Caddesi üzerinde bir tören düzenlenerek Kapalıçarşı açılacak.

İlk etapta Çarşı, 11 kapıyla hizmet verecek. Çarşının açılmasıyla birlikte bugüne kadar ertelenen ve iptal edilen nikah ve düğünlerin yeniden başlayacağı yaz sezonuna ‘Merhaba’ diyeceğiz. Biz, kuyumcular olarak asıl hareketliliği düğün salonlarının açılacağı temmuz ayıyla birlikte yaşayacağımıza inanıyoruz.

Geçtiğimiz iki aylık süreçte fiyatların yükselişine paralel dönemlerde özellikle ziynet altın, bilezik ve gram altın konusunda önemli bir talebin oluştuğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak altın takı, mücevher ve gümüş takı talebi düştü. Sektörün nispeten kapalı durumu nedeniyle geçtiğimiz iki aylık süreçte altının alış- satışı arasındaki makas açılmıştı. 1 Haziran’la birlikte alış satışı arasındaki makasın hızla kapanacağını söyleyebiliriz."

"Yetkin bir dezenfektan firmasını tavsiye ediyoruz"

Atayık, geçen hafta İKO Yönetim Kurulu olarak sağlıkta ülke olarak edinilen kazanımlara destek olmak amacıyla tüm kuyumcular için Koronavirüs Sonrası Açılışlarda Hijyen ve Güvenlik Tedbirleri Rehberi’ni hazırlayarak kamuoyuna duyurduklarını anımsatarak, şimdi ikinci adımı atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Atayık şöyle devam etti:

"Virüsle mücadelede yeni normalleşme sürecinde mağazaların hijyeni büyük önem taşıyor. İKO Yönetim Kurulu olarak bu nedenle dezenfeksiyon işlemlerinin sağlıklı, sektöre özel ve belli standartlar içerisinde bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bakanlıkça alınan önlemlerle ilgili, yetkin bir dezenfektan firmasını tavsiye ediyoruz. Konuyla ilgili SMS duyurularını sektörümüze yaptık. Kuyumcu esnafını bu dezenfektan firmasıyla daha ekonomik maliyetlerle bu işlemi gerçekleştirmeye davet ediyoruz."