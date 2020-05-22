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Altın alımına fren

BDDK, altın alımlarında yarından itibaren valör uygulanacağını açıkladı. 100 gram ve üzeri alımlarda geçerli olacak uygulama 1 gün ile sınırlı olacak.
Altın alımına fren

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

BDDK'nın TL'ye yönelmeyi teşvik için aldığı karardan sonra 'Valör ne demek?' sorusu Google aramalarında trend oldu. 

VALÖR NEDİR?

Kelime anlamı olarak valör, Fransızca 'değer' anlamına gelir. Türkçeye Fransızcadan geçen kelimenin İngilizcesi de 'value date' dir. 'Değer tarihi' olarak karşımıza çıkar. İlgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır.

Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatan bir terimdir.

ÖNCE İTHALAT ŞİMDİ DE ALTIN

BBDK'nın altın kararı, ithalat ürünlerine getirilen kısıtlamalar gibi doların çıkışını frenlemek için atılan adımlardan bir olarak yorumlandı. Son 2 yıldır sürdürülen ithalatı frenlemeye yönelik uygulamalar koronavirüs salgını döneminde hız kazandı. 1 ay içinde 4 bin kalem ürüne geçici gümrük vergisi kondu.

Son olarak 800'den fazla ürüne daha ek vergi getirilmesi 'döviz rejiminde 24 Ocak döneminin sonu' tartışmalarını doğurdu. Uzmanlar "Çaresizlikten adım adım içe kapalı bir ekonomiye doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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